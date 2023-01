Business news: Canale di Suez, nel 2022 introiti record per 8 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità egiziana del Canale di Suez ha annunciato un record delle entrate annuali, pari a 8 miliardi di dollari in tasse di transito nel 2022. Le entrate sono aumentate del 25 per cento circa rispetto al 2021, quando gli introiti erano stati di 6,3 miliardi di dollari. Il transito attraverso il Canale di Suez fornisce valuta estera, divenuta necessaria per l'Egitto. L'inflazione annua ha toccato il 21,9 per cento a dicembre 2022 e la sterlina egiziana ha perso circa la metà del suo valore in meno di un anno in successive svalutazioni richieste nell'ambito di un contratto di prestito da 3 miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Nel 2022, giornalmente hanno attraversato il corso d'acqua che collega il Mar Rosso con il Mediterraneo in media 68 navi. (Cae)