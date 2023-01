Business news: Capo Verde-Portogallo, Lisbona annuncia conversione del debito in investimenti ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Portogallo ha annunciato che tutti i rimborsi del debito che riceve dalla sua ex colonia di Capo Verde saranno completamente reinvestiti nel Paese africano per guidare la sua transizione verso un futuro più verde e più sostenibile. Parlando alla stampa a Capo Verde, dove si trova in visita ufficiale, il primo ministro portoghese Antonio Costa ha affermato che il denaro verrà reinvestito nell'arcipelago con investimenti in un fondo per l'ambiente e il clima che sarà istituito ad hoc dalle autorità di Praia. Costa ha precisato che inizialmente nel fondo saranno immessi 12 milioni di euro di rimborso del debito allo Stato previsto fino al 2025, e alla fine "l'intero importo del rimborso del debito" finirà lì, consentendo a Capo Verde di investire nella transizione energetica e nella lotta contro il cambiamento climatico. "Questo è un nuovo seme che seminiamo nella nostra futura cooperazione. Il cambiamento climatico è una sfida che si svolge su scala globale e nessun Paese sarà (ambientalmente) sostenibile se non tutti i Paesi lo saranno", ha detto Costa durante la visita nei commenti trasmessi dall'emittente televisiva portoghese "Rtp", auspicando che le aziende "siano coinvolte anche nei vari ambiti dall'efficienza energetica, alla produzione di energia rinnovabile" o allo stoccaggio dell'idrogeno verde. (Res)