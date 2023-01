Business news: ministro Finanze Zambia su riduzione debito, "ottimismo" fra i creditori inclusi i cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei negoziati avviati dal governo dello Zambia con i suoi creditori per ridurre il debito, Lusaka ha riscontrato "ottimismo", anche da parte della Cina. Lo ha dichiarato il ministro zambiano delle Finanze, Situmbeko Musokotwane, all'indomani della visita resa a Lusaka dalla segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, che ha al contrario definito Pechino "un ostacolo" alla risoluzione della crisi zambiana. "Non voglio accusare nessuno... ma esiste un quadro comune costituito a livello internazionale che regola il modo in cui i Paesi dovrebbero essere in grado di accedere alla riduzione del debito" ha esordito il ministro parlando al prgramma "Newsweek" della "Bbc". "Quello che mi incoraggia è che dall'ultima riunione dei creditori ufficiali sembra esserci ottimismo, compresi i cinesi", ha aggiunto. Lo Zambia sta affrontando una grave crisi del debito, diventando nel 2020 il primo Paese africano a dichiarare default. Colloqui per concordare una riduzione del suo debito sono in corso da mesi con i creditori. (Res)