Business news: Francia-Kenya, Macron e Ruto concordano di rafforzare cooperazione nello sviluppo e nel commercio

- Il presidente francese Emmanuel Macron e lomologo keniota William Ruto hanno concordato di rafforzare la cooperazione nei progetti di sviluppo e di diversificare le opportunità commerciali esistenti tra i due Paesi. È quanto si legge in un comunicato della presidenza francese diffuso al termine dell'incontro tra i due leader avvenuto ieri sera all'Eliseo, nel quale si è convenuto anche di rafforzare la cooperazione in materia di pace e sicurezza nella regione dell'Africa orientale. "Il Kenya e la Francia godono di relazioni solide, in particolare nei settori del commercio, dell'energia, della salute, dell'acqua, delle infrastrutture e dell'agricoltura", ha dichiarato alla stampa il presidente Ruto, che a margine della visita ha incontrato alti rappresentanti della comunità imprenditoriale francese e ha insistito per aumentare il commercio e gli investimenti tra i due Paesi. (Res)