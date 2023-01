Business news: Yellen, Usa e Sudafrica perseguiranno politiche comuni per diversificare catene di approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti intendono approfondire i suoi legami economici con l'Africa e perseguire insieme al Sudafrica politiche per diversificare le catene di approvvigionamento globali. Lo ha dichiarato la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, in visita a Pretoria. "Stiamo approfondendo l'integrazione economica con i molti Paesi su cui possiamo contare", ha dichiarato Yellen alla stampa “Ciò include i nostri numerosi partner commerciali di fiducia in questo continente, come il Sudafrica. Riteniamo che questa politica possa contribuire ad aumentare la resilienza di entrambe le nostre economie”, ha detto ancora a margine dell'incontro avuto con il ministro delle Finanze, Enoch Godongwana, nel quale ha aggiunto che legami più stretti con le nazioni che condividono i valori economici degli Stati Uniti contribuiranno a promuovere il cosiddetto friendshoring, in base al quale i Paesi alleati collaboreranno nella produzione e nell'approvvigionamento di materie prime. Yellen ha aggiunto che discuterà con Godongwana degli sforzi per ristrutturare il debito dello Zambia, essendo il Sudafrica vicepresidente del comitato dei creditori dello Zambia. La segretaria al Tesoro è stata ricevuta anche dal presidente Cyril Ramaphosa in un incontro a porte chiuse, sul quale non sono al momento trapelate indiscrezioni. (Res)