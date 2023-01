Business news: ministri Agricoltura di Tunisia e Senegal aggiorneranno accordo di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura della Tunisia, Mahmoud Elyes Hamza, e l'omologo senegalese, Ali Ngouye Ndiaye, hanno concordato di aggiornare l'accordo di cooperazione tra Tunisi e Dakar in campo agricolo, a condizione che l'intesa venga firmata in occasione del prossimo incontro comitato misto tunisino-senegalese a Tunisi. Lo riferisce il ministero tunisino, specificando che l'incontro tra i due ministri è avvenuto presso la sede del ministero dell'Agricoltura senegalese a margine di una visita di una delegazione tunisina per partecipare al vertice "Dakar 2" sulla sicurezza alimentare in Africa. L'accordo sarà aggiornato "alla luce delle sfide e delle esigenze della fase congiunta nei settori della ricerca scientifica nell'agricoltura e nei settori di moltiplicazione dei semi di grano e la governance della gestione dell'acqua", si legge nel comunicato del ministero tunisino. Elyes Hamza ha partecipato ai lavori della riunione organizzata dalla Repubblica del Ciad alla presenza dei omologhi nei paesi africani. Durante il suo intervento, il ministro tunisino ha passato in rassegna "l'esperienza tunisina nel campo della ricerca, dello sviluppo e della moltiplicazione di ottime varietà di sementi, soprattutto cereali di vario tipo". (Tut)