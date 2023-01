Pakistan: autobus cade in un burrone, almeno 41 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 41 persone sono morte dopo che il pullman in cui viaggiavano è caduto in un burrone a Lasbela, provincia meridionale del Pakistan. Il mezzo, riferiscono le autorità locali all'agenzia ufficiale "Dawn", stava viaggiando ad alta velocità da Quetta a Karachi quando, durante un inversione a U ha urtato contro un pilastro di un ponte, è caduto nel vuoto e ha successivamente preso fuoco. Del pullman, al cui interno si trovavano 48 passeggeri, tre persone, tra cui un bambino e una donna, sono state recuperati ancora in vita. (Inn)