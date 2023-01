Business news: Walmart aumenta la paga oraria per i dipendenti negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale per la vendita al dettaglio Walmart aumenterà la retribuzione oraria ai dipendenti negli Stati Uniti. Stando ad una comunicazione interna inviata ai lavoratori, le persone che lavorano nei negozi e nei magazzini di Walmart negli Usa vedranno la propria paga incrementata da 12 a 14 dollari all’ora, a partire da febbraio di quest’anno. In questo modo, la media della retribuzione oraria per i dipendenti di Walmart salirà intorno ai 17,5 dollari. (Was)