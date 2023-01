Business news: Apple aumenterà la produzione India per ridurla in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense Apple ha intenzione di incrementare la produzione in India e di ridurre, contestualmente, le proprie attività in Cina. Lo ha dichiarato il ministro del Commercio e dell’Industria di Nuova Delhi, Piyush Goyal, ripreso dal quotidiano “Hindustan Times”. “Al momento il 5-7 per cento della produzione (di Apple) è in India. Se non mi sbaglio, (i dirigenti) hanno intenzione di portare la quota al 25 per cento”, ha affermato Goyal. Le parole del ministro indiano suggeriscono l’intenzione di Apple d’investire in India in maniera più aggressiva rispetto a quanto finora annunciato dai dirigenti della compagnia statunitense. Il mese scorso, secondo quanto reso noto dall’emittente “Bloomberg”, i tre principali fornitori di Apple – le aziende taiwanesi Foxconn, Pegatron e Wistron – si sono in passato impegnati a produrre entro la fine di marzo 2026 il 20 per cento degli iPhone in India. (Inn)