Business news: l'economia Usa cresce del 2,9 per cento su base annuale nell'ultimo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia degli Stati Uniti è cresciuta del 2,9 per cento su base annuale nell'ultimo trimestre del 2022, in leggero rallentamento rispetto al 3,2 per cento del periodo precedente. Lo indicano i dati pubblicati dal dipartimento del Commercio, che mostrano come i rialzi del tasso d'interesse di riferimento decisi dalla Federal Reserve per contenere l'inflazione non siano riusciti a determinare un rallentamento significativo dell'attività economica, se si eccettua il settore immobiliare. Gli analisti si aspettavano infatti un'espansione del Pil del 2,6 per cento nel periodo in esame, ma la spesa per i consumi ha continuato a crescere a un ritmo di 2,1 punti percentuali. Nell'anno 2022 i dati mostrano una crescita economica del 2,1 per cento, a un ritmo sensibilmente inferiore rispetto al 5,9 per cento del 2021. (Was)