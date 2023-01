Business news: l'Egitto prevede esportazioni di petrolio oltre i 18 miliardi di dollari nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell'Egitto, Tarek el Molla, prevede che le esportazioni di petrolio del Paese superino i 18 miliardi di dollari quest'anno. In un'intervista all'emittente saudita "Al Arabiya", il ministro egiziano ha confermato che Il Cairo sta valutando le riserve nei nuovi giacimenti di gas scoperti. Inoltre, il ministro ha svelato che presto saranno annunciate nuove scoperte di gas nel Mediterraneo orientale e occidentale. Nel corso dell'intervista, El Molla ha annunciato colloqui con il ministero delle Finanze e con le istituzioni internazionali per determinare il prezzo del barile di petrolio nella finanziaria del prossimo anno fiscale, che prenderà il via il primo luglio 2023. (Cae)