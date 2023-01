Business news: Tunisia, investimenti internazionali in crescita del 18,4 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 gli investimenti internazionali in Tunisia sono aumentati del 18,4 per cento rispetto al 2021, raggiungendo un valore di 2,22 miliardi di di dinari (661 milioni di euro), rispetto ai 1,87 miliardi di dinari (558 milioni di euro) dell’anno precedente. È quanto emerge dai dati dell’Agenzia per la promozione degli investimenti esteri diffusi dall’agenzia di stampa tunisina “Tap”, secondo i quali di questi 2,23 miliardi di dinari (658 milioni di euro) sono rappresentanti da investimenti diretti esteri. Gli investimenti si sono concentrati principalmente nei settori della manifattura, servizi, agricoltura ed energia. (Tut)