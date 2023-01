Business news: Arabia Saudita, fondo Saudi Aramco investe 14 milioni dollari in società droni giapponese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wa'ed Ventures, il fondo di investimento di capitali affiliato al gruppo energetico saudita Saudi Aramco, ha annunciato un investimento da 14 milioni di dollari nella start-up giapponese Terra Drone specializzata in servizi di droni e in particolare nella progettazione di software volti a ispezionare e monitorare tubazioni, serbatoi e spazi chiusi. Lo ha riferito il fondo stesso in dichiarazioni riprese dal sito di informazione “Al Khaleej online”. Attraverso questo investimento, Terra Drone prevede di aprire una nuova filiale in Arabia Saudita per localizzare i propri servizi e continuare a servire il mercato globale dei veicoli autonomi. “Il nostro investimento rappresenta l'impegno di Wa'ed verso la costruzione di un ecosistema per la mobilità aerea urbana nel regno che ruota intorno all'economia sostenibile" ha affermato Fahad Alidi, amministratore delegato di Wa'ed Ventures. (Res)