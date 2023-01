Business news: Algeria, Paese ospiterà Forum dei Paesi esportatori di gas a fine 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ospiterà alla fine del 2023, il Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf). Lo ha dichiarato il consigliere del ministro dell'Energia e delle Miniere dell’Algeria e segretario generale del Forum, Mohamed Hamel, in una dichiarazione all’agenzia di stampa algerina “Aps”. “Il 2023 sarà un'altra importante occasione per i rapporti tra il Forum e l'Algeria, che ospiterà il settimo vertice dei capi di Stato e di governo del Gecf entro la fine dell'anno", ha affermato Hamel, spiegando il ruolo “centrale svolto dall’Algeria nella creazione dello stesso Forum”. Creato alla fine del 2008, il Gecf è composto da undici Paesi membri (Algeria, Bolivia, Egitto, Guinea Equatoriale, Iran, Libia, Nigeria, Qatar, Russia, Trinidad e Tobago e Venezuela) e nove Paesi osservatori (Angola, Azerbaigian, Iraq, Kazakistan, Malesia, Norvegia, Oman, Perù ed Emirati Arabi Uniti), che insieme detengono i tre quarti delle riserve di gas del pianeta e contribuiscono a più di due terzi degli scambi di gas (via gasdotti e Gnl). (Ala)