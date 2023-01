Business news: Libia-Tunisia, Fondo promozione esportazioni tunisine, scambi commerciali raddoppiati nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume degli scambi commerciali tra Tunisia e Libia ha raggiunto i 2,911 miliardi di dinari (866 milioni euro) alla fine del 2022, registrando un aumento del 50 per cento rispetto al 2021. Lo ha reso noto il rappresentante commerciale del Fondo per la promozione delle esportazioni tunisine a Tripoli, Abderrazak Meddeb, in dichiarazioni alla stampa, aggiungendo che l’aumento del volume è il risultato dello scambio di visite tra membri del governo nei due Paesi, che ha portato all'attivazione di accordi precedenti e al ritorno del trasferimento di merci in entrambe le direzioni. Il funzionario tunisino ha inoltre sottolineato che la ripresa dell'attività delle imprese tunisine presenti in Libia prima della rivoluzione e l'organizzazione di fiere commerciali congiunte hanno contribuito all'aumento del volume degli scambi tra i due Paesi. (Tut)