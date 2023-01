Business news: Sudafrica, Ramaphosa chiede a società statale Eskom di congelare aumento tariffario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha chiesto alla società elettrica statale Eskom di accantonare un aumento tariffario del 18,65 per cento approvato all'inizio di questo mese, che sarebbe dovuto entrare in vigore dal prossimo 1 aprile. Parlando ai delegati in una riunione del partito di governo, il Congresso nazionale africano (Anc), il capo dello Stato ha affermato che questo non è il momento giusto per aumentare le tariffe per via delle difficoltà incontrate dalle famiglie e dalle imprese a causa delle regolari interruzioni di corrente programmate. Ramaphosa ha quindi assicurato che il governo sta facendo ogni tentativo per risolvere la crisi, incluso valutare l'ipotesi di importare energia dai Paesi vicini. Il Paese sta attraversando da anni una crisi energetica, con blackout giornalieri programmati negli ultimi tempi. (Res)