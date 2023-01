Business news: Lavrov, ipotesi creazione valuta comune Brics sarà discussa al vertice di agosto in Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della creazione di una valuta comune dei Paesi membri del gruppo Brics - Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica - sarà discusso al vertice dell'organizzazione in programma alla fine di agosto in Sudafrica. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando in conferenza stampa con l'omologo angolano Tete Antonio, a Luanda. "Proprio in questa direzione stanno arrivando iniziative, affermate proprio di recente, sulla necessità di pensare alla creazione di valute interne nel quadro dei Brics, nel quadro della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici. Di questo si parlerà sicuramente al vertice Brics, che si terrà in Sudafrica alla fine di agosto e dove sarà invitato un gruppo di nazioni africane, tra cui, a quanto ho capito, il presidente Lourenco", ha detto il capo della diplomazia russa. "I Paesi seri con rispetto per se stessi comprendono molto bene la posta in gioco", ha osservato Lavrov. "Vedono quanto sia subdolo l'attuale sistema monetario internazionale e vogliono creare i loro meccanismi per garantire la sostenibilità", ha aggiunto. (Res)