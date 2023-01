Business news: Chiang Mai ha ospitato l'ottavo Italian-Thai Business Forum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprenditori e dirigenti di importanti aziende di Italia e Thailandia hanno partecipato all'ottava edizione dell'Italian-Thai Business Forum, organizzata a Chiang Mai il 12 e 13 gennaio dalla Camera di commercio della Thailandia e dall'ambasciata d'Italia a Bangkok, con l'interessamento dell'ambasciatore Paolo Dionisi, che per l'occasione ha incontrato il consiglio direttivo della Camera di commercio Italo-Thai. Il gruppo, costituitosi nel 2015, non si riuniva in presenza dal 2019. Vi hanno partecipato i rappresentanti di 25 aziende dei due Paesi, attive in settori quali l'energia, i macchinari industriali, l'aviazione, la finanza e le assicurazioni. I lavori sono stati introdotti dal viceministro per le Imprese e il Made in Italy, Valentino Valentini, che si è collegato online, e ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto dal Business Forum nel promuovere le relazioni di amicizia e imprenditoriali tra i due Paesi. Il Business Forum è co-presieduto da Carlo Pesenti, Presidente di Italmobiliare, da parte italiana, e da Busaiba Chirathivat, Consigliere di Amministrazione del Central Group, da parte thailandese. (Fim)