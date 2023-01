Business news: emiratina Masdar si unisce a consorzio per produrre carburante aviazione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiratina Masdar si è unita a un consorzio formato da TotalEnergies, Siemens Energy e Marubeni per produrre carburante per aviazione sostenibile (Saf) a partire dal metanolo. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo cui le parti hanno avviato le procedure per certificare un “nuovo percorso di produzione” che consentirà di produrre Saf e renderlo disponibile a livello globale, in modo da incoraggiare l’industria aeronautica a de-carbonizzarsi. Il consorzio, riferisce “Wam”, ha collaborato con il dipartimento dell'Energia di Abu Dhabi, Etihad Airways, Lufthansa Group e la Khalifa University of Science and Technology, su un'iniziativa dimostrativa per e-Saf. Dal gennaio 2021, i partner dell'iniziativa hanno completato una serie di valutazioni sui fornitori di tecnologia, studi di fattibilità e progetti concettuali, lavorando a stretto contatto con le autorità di regolamentazione sui problemi di conformità. Il consorzio ha ora individuato "il percorso da metanolo a getto come percorso tecnologico prescelto", fa sapere "Wam". (Res)