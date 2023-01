Business news: Kuwait, ricavi compagnia aerea di bandiera aumentati del 115 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi della compagnia aerea di bandiera del Kuwait, Kuwait Airways, sono aumentati del 115 per cento nel 2022 rispetto all’anno precedente e del 10 per cento rispetto al 2019, ovvero prima della pandemia di Covid-19. Lo ha affermato il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia, Ali Aldukhan, in dichiarazioni alla stampa riprese dal quotidiano “Al Khaleej”, precisando che la società ha registrato perdite nette da 180,2 milioni di dollari nel 2022, in calo rispetto ai 350 milioni dell’anno precedente. Nonostante l’aumento del costo del petrolio, Kuwait Airways mira a raggiungere un equilibrio tra profitti e perdite entro la fine del 2024. Inoltre, la compagnia spera di modificare un importante accordo con Airbus per l’acquisto di aerei, in modo da portare la società in profitto nel 2025 e raggiungere nuove destinazioni. (Res)