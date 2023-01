Business news: Bahrein-Marocco, firmati 6 accordi di cooperazione durante visita ministro Esteri Rabat a Manama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Marocco e Bahrein hanno firmato sei accordi di cooperazione bilaterale in diversi ambiti durante la visita del ministro degli Affari esteri del Marocco, Nasser Bourita, a Manama. Lo ha riferito il ministero degli Esteri di Rabat in un comunicato diffuso su Facebook. La firma è avvenuta alla presenza di Bourita e dell’omologo del Bahrein, Abdul Latif bin Rashid al Zayani. Il ministro del Regno nordafricano è stato anche ricevuto dal re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, che ha espresso "il suo orgoglio per le relazioni storiche e di lunga data tra i due regni e i loro popoli”. Re Hamad ha inoltre espresso i suoi auguri al popolo marocchino e al re Mohammed VI, elogiando “gli ottimi risultati raggiunti dall’incontro del comitato in termini di promozione di cooperazione e continuo coordinamento a beneficio di entrambi i Paesi e dei loro popoli”. Bourita si è recato in visita del Paese del Golfo a capo di una delegazione per partecipare ai lavori della quinta sessione del comitato congiunto tra i due Paesi (Mar)