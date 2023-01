Business news: intelligenza artificiale, Microsoft annuncia investimento miliardario in OpenAi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Microsoft ha confermato di avere in programma un investimento dal valore di miliardi di dollari in OpenAi, organizzazione senza scopo di lucro che ha sviluppato ChatGpt, un prototipo di intelligenza artificiale progettato per simulare una conversazione con un essere umano. In una nota, la multinazionale fondata da Bill Gates (tra i primi investitori della no profit) ha annunciato di voler rafforzare la partnership con OpenAi allo scopo di aumentare la presenza dell’intelligenza artificiale nei propri prodotti. In una comunicazione separata, l’organizzazione senza scopo di lucro fondata da Elon Musk ha affermato che l’investimento di Microsoft contribuirà allo sviluppo di una intelligenza artificiale “sempre più sicura, utile e potente” (Was)