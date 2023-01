Usa: morte di Tyre Nichols, polizia di Memphis chiuderà unità speciale responsabile del pestaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Memphis, in Tennessee, ha annunciato che chiuderà l’unità speciale “Scorpion”, di cui facevano parte i cinque agenti responsabili del pestaggio che ha causato la morte di Tyre Nichols, il 29enne afroamericano morto il 10 gennaio scorso dopo essere stato fermato ad un posto di blocco, tre giorni prima. L’annuncio è arrivato meno di 24 ore dopo la pubblicazione del video del pestaggio, ripreso dalle microcamere in dotazione agli agenti, che mostra i poliziotti mentre colpiscono Nichols con pugni e calci, utilizzando anche un taser. I cinque uomini sono stati licenziati e arrestati con l’accusa di omicidio di secondo grado. La morte di Nichols ha portato a manifestazioni pacifiche di protesta in tutto il Paese, invocate dai familiari del ragazzo e anche dalla Casa Bianca, che secondo le forze dell’ordine potrebbero continuare nelle prossime ore. (Was)