Business news: delegazione Fmi in visita in Pakistan dal 31 gennaio al 9 febbraio

- Una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) sarà a Islamabad dal 31 gennaio al 9 febbraio prossimi per discutere lo sblocco della prossima tranche del programma di prestito da 7 miliardi di dollari accordato al Pakistan nel 2019. Lo ha reso noto in un comunicato la rappresentante dell'istituzione per il Paese, Esther Perez Ruiz. L'ultima tranche del prestito, dal valore di 1,18 miliardi di dollari, è bloccata da due mesi a causa della riluttanza del governo del premier Shehbaz Sharif ad accettare alcune condizioni proposte dal Fondo. Negli ultimi tempi il capo dell'esecutivo pachistano ha tuttavia ammorbidito la propria posizione, dicendosi pronto ad accogliere le più "stringenti" condizioni poste dall'Fmi per rilanciare il programma di prestito. La missione del Fondo, ha fatto sapere Perez Ruiz, si concentrerà "sulle politiche per il ripristino della sostenibilità interna ed esterna, incluso il rafforzamento della posizione fiscale con misure durevoli e importanti, pur con il continuo sostegno dei più vulnerabili e della popolazione colpita dalle alluvioni". Ancora, si discuterà del "settore energetico", della riduzione del debito, del "ripristino del funzionamento del mercato dei cambi". "Le riforme sono necessarie a ridurre l'elevata incertezza che al momento pesa sulle prospettive economiche del Pakistan", scrive la rappresentante Fmi. (Inn)