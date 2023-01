Business news: Egitto-India, 800 milioni di dollari di investimenti indiani al Cairo nel prossimo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società indiane che operano nel mercato egiziano hanno in programma di aumentare i propri investimenti fino a 800 milioni di dollari nel prossimo periodo. Lo riferisce una nota dell'ambasciata dell'India al Cairo, in occasione della visita del presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, a Nuova Delhi. Ci sono 50 aziende indiane che operano in Egitto, con investimenti totali superiori a 3,2 miliardi di dollari, in vari settori tra cui i prodotti chimici, l'energia, le automobili, il commercio al dettaglio, l'abbigliamento e l'agricoltura. Queste aziende generalmente forniscono opportunità di lavoro diretto a quasi 38.000 egiziani. Molte aziende indiane hanno mostrato interesse nello sviluppo di progetti di idrogeno verde e ammoniaca verde in Egitto, afferma la dichiarazione della sede diplomatica, aggiungendo che tre società indiane hanno firmato memorandum d'intesa con il governo egiziano per un valore di 18 miliardi di dollari. (Cae)