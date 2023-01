Business news: ministro Investimenti saudita, nel Paese opportunità per svariati miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L’Arabia Saudita offre opportunità di investimento dal valore di 12,4 mila miliardi di miliardi di riyal (3,3 mia miliardi di miliardi di dollari). Lo ha affermato il ministro degli Investimenti Khalid al Falih, citando i dati della Strategia nazionale per gli investimenti, secondo cui per realizzare gli obiettivi della Saudi Vision 2030 è necessario triplicare investimenti ogni anno fino al 2030. In dichiarazioni riprese dall’emittente “Al Arabiya”, Al Falih ha spiegato che “gran parte delle opportunità di investimento saranno all'interno delle città”. “Gli investimenti sono il carburante che trasformerà le città del regno da residenziali a motori economici paragonabili alle migliori città globali”, ha aggiunto, evidenziando come l’Arabia Saudita negli ultimi decenni si sia trasformata passando da un Paese da un carattere prevalentemente rurale a uno dei migliori al mondo in termini di urbanizzazione e grandi città. Ad ogni modo, “gran parte dell’economia saudita si basa ancora sulle risorse petrolifere, sulle miniere e sulle città industriali di Jubail e Yanbu”, ha aggiunto il ministro. (Res)