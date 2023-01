Business news: Tunisia, deficit commerciale in crescita dell'83 per cento a novembre scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo della bilancia commerciale energetica della Tunisia è aumentato dell'83 per cento, a fine novembre 2022, raggiungendo i 9,23 miliardi di dinari (2,74 miliardi di euro), rispetto ai 5,03 miliardi di dinari (1,49 miliardi di euro), nello stesso periodo del 2021. È quanto emerge dal rapporto mensile dell'Osservatorio nazionale dell'energia sulla "situazione energetica" per il mese di novembre pubblicato dal ministero dell'Industria, dell'energia e delle miniere. Il valore delle esportazioni di prodotti energetici è aumentato del 47 per cento, mentre le importazioni sono aumentate del 70 per cento, soprattutto di gas naturale, il cui valore è aumentato del 99 per cento a fine novembre. Il tasso di indipendenza energetica è sceso al 50 per cento, rispetto al 53 per cento di fine novembre 2021. Il deficit di energia primaria è aumentato del 7 per cento per raggiungere 4,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio alla fine di novembre 2022, rispetto ai 4,1 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel 2021. L'Osservatorio ha chiarito tale deficit della diminuzione delle risorse nazionali di energia primaria (produzione e royalties da gas algerino) del 7 per cento (4,3 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) a fine novembre 2022, a seguito della diminuzione della produzione nazionale del greggio. (Tut)