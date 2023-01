Business news: Marocco, Fmi prevede stabilizzazione attività economica al 3,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L’attività economica del Marocco dovrebbe aumentare nel 2023 e stabilizzarsi intorno al 3,5 per cento nel medio termine. È quanto riferito da un rapporto diffuso dal Fondo monetario internazionale (Fmi) a seguito delle discussioni che si sono concluse il 4 novembre 2022 con i funzionari del Marocco sugli sviluppi e le politiche economiche. “Nonostante la forte risposta politica delle autorità, un'altra siccità e le ricadute economiche dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia hanno messo a dura prova l'economia del Marocco e innescato pressioni inflazionistiche”, spiega l’istituzione finanziaria, secondo la quale l’inflazione dovrebbe iniziare a diminuire nel corso dell’anno corrente, dopo aver raggiunto il picco nel 2022 (inflazione media 6,5 per cento). “Si prevede che la situazione del Regno possa migliorare dal 2023 in poi, anche grazie alle forti rimesse e agli afflussi turistici”, sostiene l’Fmi. “Nonostante l'aumento della spesa corrente dovuto all'aumento dei sussidi e ad altre misure politiche che hanno mitigato l'impatto economico degli shock, si prevede che il disavanzo di bilancio complessivo diminuirà nel 2022”, afferma il rapporto, secondo il quale si prevede che la crescita del Pil acceleri al 3 per cento nel 2023, trainata principalmente dal rimbalzo della produzione agricola e dalle sue ricadute positive sul resto dell'economia. (Mar)