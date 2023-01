Business news: Libano, raggiunto nuovo record del tasso di cambio sul mercato parallelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lira libanese ha raggiunto un nuovo record di cambio sul mercato parallelo, passando in poco tempo da 46mila a 56mila lire per un dollaro. Secondo quanto riferito dai media libanesi, diverse manifestazioni si stanno svolgendo nella capitale Beirut e in altre zone del Paese per protestare contro il rapido crollo della lira che ha causato l’aumento dei prezzi di carburante, medicinali e generi alimentari di prima necessità. Sulla base dell’ultimo listino pubblicato dal ministero dell’Energia, il prezzo di 20 litri di benzina 95 ottani è aumentato di 92.000 lire (1,64 dollari) rispetto al giorno prima, arrivando a oltre un milione di lire (18,75 dollari). Il prezzo di 20 litri di olio combustibile è a sua volta aumentato di 18.000 lire libanesi (0,32 dollari), ed è quindi di 1.025.000 lire (18,30 dollari) e il prezzo della bombola del gas è aumentato di 42.000 lire, arrivando a 655 mila lire (11,69 dollari). (Lib)