Cina: “Wsj”, Giappone e Paesi Bassi imporranno limiti a esportazioni di chip

- Le autorità di Giappone e Paesi Bassi hanno accettato di imporre una serie di limiti alle esportazioni di chip e dei relativi componenti verso la Cina, analogamente alle misure annunciate lo scorso ottobre dal governo federale degli Stati Uniti. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che l’intesa sarebbe stata raggiunta venerdì scorso, durante una riunione a Washington a cui hanno partecipato rappresentanti dei governi di Tokyo e Amsterdam. L’accordo, non ancora confermato ufficialmente, segue i provvedimenti annunciati lo scorso autunno dall’amministrazione Biden, che ha imposto importanti limitazioni alle esportazioni verso la Cina di chip e componenti avanzate di produzione statunitense. In base all’accordo, hanno spiegato le fonti, il governo di Amsterdam impedirà alla multinazionale olandese Asml Holding, specializzata nella produzione di sistemi fotolitografici, di vendere in Cina alcuni dei suoi prodotti. Il Giappone, invece, avrebbe accettato di imporre misure analoghe alla multinazionale Nikon Corporation. (Was)