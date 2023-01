Roma: Pd Campidoglio, vicinanza ai tre dipendenti Ama, aggressione intollerabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglieri del Partito democratico in Campidoglio esprimono "solidarietà e vicinanza ai tre dipendenti di Ama per l'aggressione subita questa mattina a piazza Sapri, a Castro Pretorio. Un fatto intollerabile - si legge in una nota - ai danni di chi è quotidianamente in prima linea a servizio della nostra città. Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine e siamo certi che presto verranno individuati i responsabili di questo inaccettabile episodio di violenza". (Rer)