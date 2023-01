Libia: Trancassini (Fd'I), missione Meloni dimostra centralità geopolitica Italia nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di Giorgia Meloni in Libia, accompagnata dai ministri degli Esteri e dell'Interno, Antonio Tajani e Matteo Piantedosi, "è un altro tassello importante per la realizzazione del 'Piano Mattei per l'Africa', un obiettivo strategico del nostro governo. L’Italia sarà la cerniera e il ponte energetico tra l’Africa e l’Europa. Proprio per questo, oggi sono stati siglati importanti accordi sull’energia e sul contrasto all'immigrazione illegale. Questa è la dimostrazione che l’Italia sta tornando ad essere protagonista nel Mediterraneo e che la stabilità politica del Paese nordafricano è una priorità per la nostra nazione e per tutta l’Europa". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini. (Com)