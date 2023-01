Business news: Hong Kong, ministro Sanità apre a nuovi allentamenti restrizioni dopo Capodanno lunare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Hong Kong potrebbero allentare ulteriormente le restrizioni contro il Covid-19 dopo il Capodanno lunare, le cui celebrazioni si concluderanno il prossimo 5 febbraio. Lo ha reso noto il segretario alla Salute della Regione amministrativa speciale, Lo Chung-mau, in un'intervista radiofonica ripresa dal quotidiano "South China Morning Post". Il programma di riapertura della frontiera con la Cina continentale, ha precisato Lo, dovrebbe andare avanti anche se dovesse registrarsi un nuovo aumento dei contagi da Covid-19 durante il periodo di vacanze. La città, ha infatti aggiunto, "ha una barriera immunitaria" contro il virus migliore rispetto al passato, oltre a un sistema sanitario ben equipaggiato. "Le misure che restano in vigore saranno allentate progressivamente e in maniera ordinata. Prima lo facciamo, meglio sarà. Speriamo che il prossimo allentamento arriverà dopo il Capodanno lunare", ha dichiarato Lo. (Cip)