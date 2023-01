Business news: le maggiori banche Usa lavorano a un nuovo sistema di pagamento digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le maggiori banche degli Stati Uniti hanno iniziato a collaborare per il lancio di un nuovo sistema di pagamento digitale in grado di concorrere con PayPal e Apple Pay. Lo riferisce il "Wall Street Journal", secondo cui il progetto coinvolge Wells Fargo, Bank of America, JpMorgan Chase e altri quattro istituti. Il nuovo sistema verrebbe gestito da Early Warning Services (Ews), compagnia che già opera il servizio di trasferimento di denaro Zelle, e dovrebbe essere presentato nella seconda metà di quest'anno. Il progetto, scrive il "Wsj", nasce dal timore delle banche di perdere clienti a favore di colossi della tecnologia come Apple, che sta potenziando le proprie attività nel settore dei servizi finanziari anche attraverso una collaborazione con Goldman Sachs. (Was)