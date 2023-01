Business news: Thailandia, esportazioni in calo del 14,6 per cento su base annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Thailandia si sono contratte a dicembre per il terzo mese consecutivo, segnando un -14,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo indicano i dati pubblicati dal ministero del Commercio, che attribuisce il calo al rallentamento generale della crescita economica mondiale. A novembre la contrazione dell'export era stata pari al 6 per cento. Per effetto dell'inflazione, il valore delle esportazioni nel 2022 ha tuttavia raggiunto la cifra record di 287 miliardi di dollari, segnando una crescita del 5,5 per cento. (segue) (Fim)