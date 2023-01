Business news: Softbank non ha dichiarato redditi per 285 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SoftBank Group non ha dichiarato alle autorità fiscali giapponesi circa 37 miliardi di yen (285 milioni di dollari) di reddito aziendale relativi ai due anni fiscali sino al 31 marzo 2021. Lo ha riferito l'Ufficio regionale della tassazione di Tokyo. Il colosso delle telecomunicazioni e dell'investimento tecnologico giapponese avrebbe sovrastimato i costi relativi alla fusione della sua controllata statunitense di comunicazione mobile, Sprint, con un'altra azienda Usa. SoftBank ha risposto a una richiesta di commenti da parte del quotidiano "Nikkei", riferendo di aver già presentato la documentazione fiscale corretta, e sostenendo che l'imponibile mancante sia frutto di una "differenza di opinioni" con le autorità fiscali giapponesi in merito alle tempistiche di registrazione delle spese in questione. Il gruppo ha escluso inoltre che l'irregolarità possa esporla al rischio di sanzioni. (Git)