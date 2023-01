Business news: auto, Ford in trattative per cedere stabilimento in Germania alla cinese Byd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica statunitense Ford Motor è in trattative con il produttore cinese di auto elettriche Byd per la cessione della sua fabbrica di Saarlouis, in Germania. Lo rivela il “Wall Street Journal” citando fonti a conoscenza del dossier. Dirigenti della Ford dovrebbero volare in Cina proprio la prossima settimana per discutere l’affare, i cui termini non sono tuttavia ancora noti. A Saarlouis l’azienda statunitense fabbrica le sue Focus compact, ma ha già annunciato lo scorso giugno che interromperà la produzione nel 2025. L’impianto dà lavoro a circa 4.600 dipendenti. Secondo le fonti del “Wsj”, i colloqui sono ancora a una fase preliminare e l’operazione potrebbe saltare. La Ford sta anche valutando le proposte di altri 15 potenziali investitori. Byd è il maggior produttore di veicoli elettrici in Cina e vende già alcuni dei suoi modelli in Europa. Uno stabilimento in Germania potrebbe aiutare l’azienda a espandersi ulteriormente nel mercato continentale, dove la domanda di auto elettriche e ibride è considerata in forte crescita. (Was)