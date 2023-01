Business news: Boeing riporta perdita di 663 milioni di dollari nel quarto trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense dell'aeronautica Boeing ha comunicato perdite per 663 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2022, risultato su cui incidono in particolare i perduranti problemi nelle catene globali di fornitura. Nell'intero anno scorso, Boeing ha riportato una perdita netta di 5 miliardi di dollari, nonostante una crescita del 7 per cento delle entrate, attestatesi a 66,6 miliardi di dollari. Nel quarto trimestre la compagnia ha generato un flusso di cassa di 3,1 miliardi di dollari, superiore alle previsioni degli analisti e in crescita rispetto ai dati degli ultimi anni, grazie alla ripresa dei viaggi aerei dopo la pandemia di Covid-19. I dirigenti di Boeing hanno tuttavia mantenuto bassi i livelli di produzione, in attesa di una stabilizzazione delle catene di fornitura: al momento vengono prodotti 31 modelli 737 al mese, con l'obiettivo di incrementare la produzione a 50 unità al mese entro due-tre anni. La società ha anche annunciato che il tasso di produzione dei 787 passerà da cinque a dieci al mese nello stesso periodo. (Was)