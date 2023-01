Business news: Juul alla ricerca di un investitore, in contatto con tre multinazionali del tabacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Juul Labs è attualmente in contatto con tre grandi multinazionali attive nel settore del tabacco, dopo avere evitato la bancarotta lo scorso autunno. Fonti anonime hanno confermato al “Wall Street Journal” che l’azienda di San Francisco, specializzata nella produzione di sigarette elettroniche, è in contatto con Philip Morris International, Japan Tobacco e Altria, alla ricerca di un nuovo investimento strategico o di un accordo per ottenere una licenza di distribuzione. Secondo le fonti, nelle ultime settimane non è stato raggiunto un accordo concreto, e le trattative potrebbero anche risolversi senza una intesa. Lo scorso dicembre, Juul ha accettato di pagare rimborsi per 1,7 miliardi di dollari, dopo aver sfiorato la bancarotta a causa di una disputa con le autorità regolamentari Usa. In più di cinquemila cause legali, la società è stata accusata di aver venduto i propri prodotti a ragazzi e ragazze che non hanno raggiunto la maggiore età. (Was)