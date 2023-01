Business news: Hyundai, utile più che raddoppiato nel quarto trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili sudcoreano Hyundai Motor ha conseguito un utile operativo di 3.400 miliardi di won (2,8 miliardi di dollari) nel quarto trimestre 2022, un incremento del 119,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha comunicato l'azienda attribuendo la crescita alla sua competitività nel mercato globale emergente delle auto elettriche. Il fatturato trimestrale della compagnia è aumentato del 24,2 per cento, a 38.500 miliardi di won. L'utile netto, infine, ha registrato una crescita del 143,8 per cento a 1.700 miliardi di won. (Git)