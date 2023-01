Polonia: viceministro Esteri, pronti a rafforzare cooperazione con Repubblica Ceca dopo elezione Pavel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è pronta a rafforzare ulteriormente la cooperazione con la Repubblica Ceca dopo l'elezione a presidente di Petr Pavel. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri polacco Pawel Jablonski, in un'intervista all'agenzia di stampa "Pap", a seguito dell'esito del secondo turno del voto nel vicino Paese. "Dal nostro punto di vista, questa è un'ottima notizia e siamo pronti a rafforzare ulteriormente la cooperazione con la Repubblica Ceca", ha detto Jablonski. "Petr Pavel ha affermato durante la campagna elettorale che la cooperazione con la Polonia, la cooperazione all'interno della Nato e dell'Unione Europea è estremamente importante per lui per migliorare la sicurezza in Europa. Dal punto di vista polacco, è certamente un'ottima notizia che il risultato di queste elezioni sia inequivocabile, chiaro e i cechi hanno deciso che tipo di presidente vogliono", ha aggiunto il viceministro. (Vap)