Medio Oriente: tentato attacco nei pressi di un insediamento ebraico vicino a Gerico in Cisgiordania

- Un palestinese armato ha aperto il fuoco fuori da un ristorante situato nei pressi dell’insediamento ebraico di Almong, vicino alla città di Gerico, in Cisgiordania. Lo riferisce una nota delle Forze di difesa israeliane (Idf). Il filmato della telecamera di sorveglianza dell'incidente ha mostrato l'uomo armato di fucile d'assalto e un'altra persona che si avvicinava al ristorante. Fonti militari citati dal quotidiano “The Times of Israel”, affermano che l’attacco non ha provocato feriti dato che l’arma da fuoco dell’aggressore si è inceppata dopo un solo colpo. In seguito, l’uomo, non ancora identificato, si è dato alla fuga insieme a un complice a bordo di un’auto. (segue) (Res)