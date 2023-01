Svezia: ministero Esteri consiglia a concittadini in Turchia di evitare luoghi affollati e manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il ministero degli Esteri svedese ha avvertito i propri concittadini in Turchia di evitare folle e manifestazioni a seguito delle proteste per il rogo del Corano da parte di un politico di estrema destra avvenuta la scorsa settimana a Stoccolma. "Agli svedesi in Turchia viene chiesto di rimanere aggiornati sullo sviluppo degli eventi e di evitare grandi assembramenti e manifestazioni", ha affermato il ministero degli Esteri nella sua pagina di consigli per gli svedesi all'estero. "Nei prossimi giorni sono previste continue manifestazioni davanti all'ambasciata ad Ankara e al consolato generale a Istanbul", si aggiunge nella nota. (Sts)