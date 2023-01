Marocco-Iraq: ministro Esteri Rabat riapre ambasciata a Baghdad dopo 18 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, ha riaperto oggi l’ambasciata del regno in Iraq a Baghdad dopo 18 anni di assenza, in un viaggio "storico" che segna l'inizio di una maggiore cooperazione. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri del Marocco. L'ambasciata marocchina a Baghdad ha chiuso i battenti nel 2005 e la cancelleria è stata trasferita in Giordania a causa del deterioramento delle condizioni di sicurezza in Iraq. L'Iraq ha vissuto quasi due decenni di conflitti e violenze mortali dopo l'invasione guidata dagli Stati Uniti che ha rovesciato Saddam Hussein nel 2003. Bourita è stato ricevuto oggi dal capo della diplomazia dell’Iraq, Fouad Hussein, il quale ha dichiarato in una conferenza stampa congiunta con l’omologo marocchina che la riapertura dell'ambasciata del Marocco rappresenta un "segnale forte", che illustra "la fiducia” del Paese nordafricano “nel nuovo Iraq". (segue) (Res)