Lombardia 2023: Bonaccini, qui c’è una sfida tutt’altro che banale, non vinciamo dal 1979

18 ottobre 2021

- "Conosco Pier, c’è una sfida in Lombardia tutt’altro che banale, non vinciamo qui dal 1979. Ma con questa legge elettorale o vince lui o vince Fontana, fu così anche in Emilia-Romagna, o vincevo io o vinceva Lucia Bergonzoni, quindi va chiesto a chiunque, anche a chi non la pensa come noi, di rifletterci bene: o lui o Fontana, o conservazione e continuità o cambiamento e rinnovamento”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini durante la sua convention programmatica “Energia popolare per il Pd e per l’Italia” in corso al Talent Garden Calabiana di Milano. "La Lombardia si è chiusa un po’, la trovo molto meno in giro per il mondo mentre Milano ha saputo molto bene avere una vocazione internazionale", ha concluso.(Rem)