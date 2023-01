Business news: Microsoft, nel quarto trimestre ricavi in crescita del 2 per cento, dato più basso dal 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Microsoft ha registrato un utile da 16,4 miliardi di dollari nel quarto trimestre, con un calo di 12 punti percentuali. Stando ai risultati al 31 dicembre 2022, la società fondata da Bill Gates ha registrato una crescita dei ricavi pari al due per cento nel quarto trimestre dell’anno: si tratta del dato più basso da oltre sei anni, a causa del calo che ha interessato la domanda di software e servizi cloud negli ultimi mesi. In particolare, la consegna di computer nel quarto trimestre ha registrato un decremento del 29 per cento su base annuale. (Was)