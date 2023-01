Israele: media, governo Netanyahu valuterà leggi più flessibili su porto d’armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza del governo israeliano che sarà presieduto questa sera dal premier, Benjamin Netanyahu, discuterà una serie di nuovi provvedimenti tra cui l'allentamento dei regolamenti sulle licenze per il porto d’armi e una legge per deportare le famiglie delle persone responsabili di attacchi terroristici. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. La convocazione del Consiglio di sicurezza del governo israeliano avviene dopo i due attacchi avvenuti ieri sera e questa mattina a Gerusalemme il primo presso la sinagoga di Neve Yaakov, costato sette morti, e il secondo davanti al sito archeologico della Città di Davide, dove sono rimasti feriti due cittadini israeliani, di cui uno verserebbe in gravi condizioni. Dopo la sparatoria nella sinagoga di Ateret Avraham a Neve Yaakov di ieri sera, compiuta da un giovane palestinese ucciso dalle forze di sicurezza durante un inseguimento, Netanyahu ha convocato telefonicamente una riunione d'emergenza, durante la quale ha affermato: "Dobbiamo agire con decisione e calma. Chiediamo alle persone di non farsi carico di far rispettare la legge, abbiamo l'esercito e la polizia per questo". (segue) (Res)