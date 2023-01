Svezia: ministro Esteri, processo adesione alla Nato è "in pausa" per reazioni Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato è "in pausa" a causa della rabbia della Turchia seguita ai roghi del Corano del politico di estrema destra Rasmus Paludan. Lo ha detto al quotidiano "Expressen" il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstroem. Un altro motivo che ha frenato il processo sono le manifestazioni critiche contro il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo il ministro. "Gli avvenimenti delle ultime settimane hanno momentaneamente causato una pausa del processo, ma ovviamente vale ancora che senza un memorandum di conformità non avremmo svolto la nostra parte di lavoro e quindi anche il governo ora sta investendo energie e tempo per permetterci di andare avanti nel processo", ha detto Billstroem, auspicando che la piena adesione sarà raggiunta al vertice di Vilnius nel luglio di quest'anno. (Sts)