Roma: aggrediti tre operatori di Ama, Gualtieri "solidarietà da tutta la città"

22 luglio 2021

- Un tecnico di Ama, e altri due colleghi intervenuti a sua difesa, sono stati aggrediti ieri, nelle prime ore del mattino, al rientro nella sede operativa di piazza Sapri, a Castro Pretorio a Roma. Il primo operatore è stato colpito con un oggetto tagliente da una persona, poi fuggita. I colleghi sono accorsi in suo aiuto e ne è sorta una colluttazione. Tutti e tre i dipendenti sono stati ricoverati per accertamenti al policlinico Umberto Primo. Uno ha riportato contusioni al viso, un secondo dovrà sottoporsi a un intervento per aver riportato una frattura multipla al polso, mentre il primo aggredito è sotto osservazione in ospedale. Ai tre operatori è arrivata la solidarietà del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dell'assessora ai Rifiuti, Sabrina Alfonsi. "Gravissima l'aggressione ai danni di tre lavoratori Ama - ha detto Gualtieri -. Li ho sentiti al telefono: fortunatamente stanno abbastanza bene. Questi lavoratori si erano peraltro distinti per aver denunciato i presunti furti di carburante all’interno dell’azienda. Meritano la solidarietà e la vicinanza di tutta la città. Noi non li lasceremo soli e avranno tutto il nostro sostegno. Mi auguro che il responsabile di questa vigliacca aggressione venga presto individuato e assicurato alla giustizia. Forza Davide, Nicola e Stefano, tutta Roma è con voi". (segue) (Rer)