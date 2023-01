Roma: Rocca, solidarietà a dipendenti Ama aggrediti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, esprime "la più viva solidarietà ai tre dipendenti Ama aggrediti durante il turno di lavoro". In una nota Rocca afferma: "Un atto vile cui, purtroppo, sempre più spesso assistiamo inermi. La sicurezza dei lavoratori deve essere messa in cima alle agende di tutte le istituzioni. Stiamo assistendo a una crescita preoccupante di tali fenomeni in tutti gli ambiti professionali. È il momento di mettere in atto azioni concrete in grado di garantire il diritto alla sicurezza e al benessere sui luoghi di lavoro. Questa sarà una mia priorità di governo". (Rer)